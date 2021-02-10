Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı! Bu akşam başlayacak
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Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı! Bu akşam başlayacak

10.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:03

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da bu akşam kuvvetli fırtına bekleniyor. Sarı kodla yapılan uyarıda fırtınanın kuvvetinin 75-88 kilometreye ulaşacağı ifade edildi.

Meteoroloj Genel Müdürlüğ İstanbul için sarı kodlu uyarı yayınladı. Uyarıda akşam saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın kuvvetine dikkat çekildi. Ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

CUMA SABAHINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, "Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

Açıklamada fırtınanın bu akşam saatlerinde başlayarak cuma sabahına kadar süreceği de kaydedildi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı! Bu akşam başlayacak
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