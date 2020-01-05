: Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

05.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

GECE FIRTINA BAŞLIYOR! HIZI: 105 KM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan fırtına uyarısında ise "Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de bu akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yarın ise sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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