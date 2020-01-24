Meteoroloji'den deprem sonrası soğuk ve don uyarısı
Haberler » Güncel » Meteoroloji'den deprem sonrası soğuk ve don uyarısı - Haber

Meteoroloji'den deprem sonrası soğuk ve don uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

24.01.2020 22:31 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:31
Meteoroloji'den deprem sonrası soğuk ve don uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler