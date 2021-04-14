Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor
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Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı bazı bölgelerde 6 dereceye kadar artacak. Öte yandan İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara ve İzmir'de gün boyunca ve yarın da devam edecek sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ARTIŞ

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerinde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YER YER YAĞMUR BEKLENİYOR

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı kesimlerinde bugün (Çarşamba) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın aralıklı sağanak yağışlı 20
  • İzmir: Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 21
  • Adana: Parçalı bulutlu 22
  • Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
  • Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20
  • Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20
  • Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı 24
Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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