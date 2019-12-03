: Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı

03.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:49

4 Aralık çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı iller listesinde Bolu, Karabük, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Çorum, Kastamonu, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ağrı illeri bulunuyor. Kar yağışı bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülecek. Kayseri, Bolu, Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

ANKARA'DA YILIN İLK KARI

Ankara bu kış mevsiminin ilk kar yağışını yarın alacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, başkente ilişkin şu bilgileri verdi:

-Şehir merkezinde yeterli soğuma sağlanamayacağı için yerde tutmayabilir veya karla karışık yağmur şeklinde olur. Tahminimce 1000 metre rakım üzeri yerlerde kar yağacak ve örtüde yapacaktır.

Ankara ve kar yağışının etkili olacağı illerin hava durumu tahmini şöyle:

Ankara: 2,8°

Kütahya: 2,3°

Kayseri: -0,8°

Kastamonu: -1,2°

Sivas: -1,6°

Erzurum: -4,6°

Erzincan: 1°

Gümüşhane: -3°

Bolu: 0,4°

Eskişehir: 1,4°

Nevşehir: 1,7°

Haber Videosu