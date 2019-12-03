Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 4 Aralık Çarşamba günü için 15 ile kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışının bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülmesi tahmin edilirken Kayseri, Bolu, Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de yoğun kar yağışı bekleniyor.
4 Aralık çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı iller listesinde Bolu, Karabük, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Çorum, Kastamonu, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ağrı illeri bulunuyor. Kar yağışı bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülecek. Kayseri, Bolu, Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de ise yoğun kar yağışı bekleniyor.
ANKARA'DA YILIN İLK KARI
Ankara bu kış mevsiminin ilk kar yağışını yarın alacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, başkente ilişkin şu bilgileri verdi:
-Şehir merkezinde yeterli soğuma sağlanamayacağı için yerde tutmayabilir veya karla karışık yağmur şeklinde olur. Tahminimce 1000 metre rakım üzeri yerlerde kar yağacak ve örtüde yapacaktır.
Ankara ve kar yağışının etkili olacağı illerin hava durumu tahmini şöyle:
Ankara: 2,8°
Kütahya: 2,3°
Kayseri: -0,8°
Kastamonu: -1,2°
Sivas: -1,6°
Erzurum: -4,6°
Erzincan: 1°
Gümüşhane: -3°
Bolu: 0,4°
Eskişehir: 1,4°
Nevşehir: 1,7°