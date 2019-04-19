Meteoroloji'dan Vatandaşlara Kritik Uyarı: İki Bölge Hariç Yurt Genelinde Yağış Var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Rüzgarın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

BATI AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre fırtına, kuzey ve kuzeybatı yönünden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) gerçekleşecek.

SEL BASKINI, YILDIRIM, DOLU YAĞIŞI GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülürken, ulaşımda oluşabilecek aksamlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Adana il merkezi ve doğusunda akşama doğru gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel olarak dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.