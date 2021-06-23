Mesut Özil'den kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest

Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin isteği üzerine kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Acarkent'ten yaklaşık 12 milyon değerinde bir villa satın aldı.

Fenerbahçe'nin Arsenal takımından transfer ettiği ve geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan ünlü futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesi için kesenin ağzını açtı.

KAYINVALİDESİNE 12 MİLYON TL'YE EV ALDI

Sırf kayınvalidesi 'rahat etsin diye' paradan kaçınmayan Özil, 12 milyon TL'ye Acarkent'ten ev aldı. Çamlıca'da, Elif Dürüst'ün villasını alan Mesut Özil, karısının isteği üzerine kayınvalidesini de kendi yakınına taşıdı. Özil'in, İngiltere'de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ailesiyle arasının çok iyi olduğu belirtiliyor.

ALİ KOÇ'TAN UYARI GELDİ

Öte yandan dün akşam Habertürk ekranlarına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'le ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İsim vermeden Mesut'a uyarılarda bulunan Koç, "Geçmişin çok iyi olabilir, tribünlerin ruhu başkadır. Baktılar 5-6 maç beklerler, tökezlersen ıslıklarlar. Her zaman günümüze bakacaksın. Futbolda geçmiş yoktur" ifadelerini kullandı.