Mesut Akusta beyin kanaması geçirmişti... Bugün uyandırılacak!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Akusta beyin kanaması geçirmişti... Bugün uyandırılacak!

Mesut Akusta beyin kanaması geçirmişti... Bugün uyandırılacak!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu. Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı.

Bugün uyandırılacak

Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin." Mesut Akusta'nın yakın çevresinden alınan bilgilere göre oyuncu, bugün uyandırılacak. Ameliyatı başarılı geçen Akusta'nın tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

Kardeşini kaybeden Alişan yeğenleriyle fotoğrafını paylaştı: Gerisi boş, dünya boş
Kardeşini kaybeden Alişan yeğenleriyle fotoğrafını paylaştı: Gerisi boş, dünya boş
Soyadı krizi olay çıkardı! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı
Soyadı krizi olay çıkardı! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Muslera Mert Günok Ozan Tufan Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mesut Akusta beyin kanaması geçirmişti... Bugün uyandırılacak! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 08:36:34. #1.14#

title