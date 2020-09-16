Mesudiye Belediye Başkanı kaza geçirdi
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Mesudiye Belediye Başkanı kaza geçirdi

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül Sivas'ta trafik kazası geçirdi, Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mesudiye Belediye Başkanı kaza geçirdi
16.09.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:42

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül Sivas'ta trafik kazası geçirdi, Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla ilçesi girişinde meydana geldi. Kayseri istikametinden gelen S.D idaresindeki 34 BJC 425 plakalı otomobil, ilçe girişi dört yol ağzına geldiği sırada Ş.E. idaresindeki 06 UBE 92 plakalı otomobil ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Başkan Gül'ün içinde bulunduğu araç ters döndü. Kazada sürücüler ile otomobil içerisinde bulunan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Şarkışla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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