Mesud Barzani'den PKK'ya karşı intikam yemini
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Mesud Barzani'den PKK'ya karşı intikam yemini

Mesud Barzani'den PKK'ya karşı intikam yemini
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Terör örgütü PKK'nın peşmergeye pusu kurup 5 kişi öldürmesi sonrası Mesud Barzani, açıklamalarda bulunarak "Peşmergeleri öldürenler hak ettikleri cezayı alacak" dedi.

Terör örgütü PKK, 2 gün önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurarak 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani de bugün, PKK'lıların saldırısı nedeniyle ölen ve yaralanan peşmergelerin aileleri ile telefonda görüştü.

İNTİKAM YEMİNİ

Barzani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, peşmergelerin ailelerine, "Ölenlerin taziyesi önce benimdir sonra sizindir. Acı ve hüznünüzü paylaşıyorum." diyen Barzani, "Peşmergeyi öldürerek bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacak." ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi gören yaralı peşmergeleri de arayan Barzani, acil şifa diledi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Hakketiğinizi almışsınız fena mı işte
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