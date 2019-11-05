"Messa da Requiem" Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde

05.11.2019 15:01

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin bestesi ,

"Messa da Requiem"i 9-10 Kasım tarihlerinde Kadıköy Süreyya Operası Sahnesinde seslendirecek

Requiem Mass olarak da adlandırılan Requiem, İtalya'nın önemli ismi, şair ve oyun yazarı Alessandro Manzoni'nin ölümünün ardından tüm ülke yas tutmuştu veVerdi debu kaybın ardından ağıt olarak "Messa da Requiem"i bestelemiştir.

En çok seslendirilen ve en tanınmış koral eserlerden biri olma unvanına sahip olan eserin seslendirileceği konserin orkestra şefi, Zdravko Lazarov, koro şefi ise Volkan Akkoç.

Solistler; "Soprano" Perihan Artan - Evren Ekşi , "Mezzosoprano" Aylin Ateş -Barbora Hitay, Tenor Bülent Külekçi - Aydın Uştuk ve "Bas" Suat Arıkan değişimli sahnede olacaklar.

Eser, 9 Kasım 2019 Cumartesi ve 10 Kasım 2019 Pazar saat: 16.00'da Süreyya Operası sahnesinde seyircileri ile buluşacak.

Kaynak: Bültenler