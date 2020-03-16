İki dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
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Koronavirüs, Sendika, Magazin, Güncel

İki dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi

Meslek örgütleri koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verilmesini beklediklerini belirttikleri bir açıklama yayınladı. Bu açıklamanın ardından Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin çekimlerine ara verildi.

16.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:51
İki dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sürüyor. Kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk altında bulunan dizi ve film sektörü çalışanları setlere 2 hafta ara verilmesi için harekete geçti.

"GEÇ KALDIK" DEMEMEK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULDU

On iki sendika ve dernek, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle setlere en az 2 hafta ara verilmesini talep etti. Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklamada, "Geç kaldık' dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır" denildi.

İKİ DİZİ SETLERE ARA VERDİ

Çağrının ardından Limon Yapım 17 Mart'tan itibaren 'Savaşçı' ile 'Bir Annenin Gühanı' dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı.

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İki dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi setlerine ara verildi

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