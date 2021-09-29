Meslek liseliler öğrendiklerini köy okullarında pratiğe döküyor

KOCASİNAN, KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri'de Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, alanlarında edindikleri bilgileri, kırsalda birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrencilere aktararak hem onlara eğlenceli bir gün yaşatıyor hem de deneyim kazanıyor.

Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı Köy Okulları Değerler Etkileşim Programı (KÖYDEP) kapsamında öğrenciler, kırsaldaki Akin mahallesinde bulunan ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Güzellik ve saç bakımı bölümünde okuyan öğrenciler, sınıflardan okul bahçesine taşıdıkları masa ve sandalyelerde, öğrencilerin saçını kesti, bakım yaptı. Çocuk gelişimi bölümünde okuyan öğrenciler ise hazırladıkları animasyon gösterileri ve yarışmalarla çocukları eğlendirdi. Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümü öğrencileri de okullarında hazırladıkları pastayı Akin İlkokulu bahçesinde keserek, eylül ayında doğan çocukların doğum gününü kutladı.

Büro yönetimi bölümünde okuyan liseliler ise 'Her köye bir kütüphane' sloganıyla köy okulunda kütüphane oluşturdu. Grafik tasarım öğrencileri, ilkokul öğrencilerinin ellerine fırça vererek ebru sanatıyla tanıştırdı. Küçük öğrenciler, liseli abla ve ağabeylerinin düzenlediği etkinliklerden büyük keyif alırken, misafir öğrenciler de öğrendiklerini uygulamanın tadını çıkardı. Dağıtılan balonlarla oynayan, şarkılara eşlik eden ve saç bakımı yapılan öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

"Öğrendiklerini değere dönüştürüyorlar"

Projenin koordinatör öğretmeni Fuat Aydın, meslek lisesi öğrencilerinin alanlarında elde ettikleri bilgi ve becerileri kırsaldaki çocuklarla değere dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu projenin tüm meslek liselerine model olmasını dileyen Aydın, "Dezavantajlı gördüğümüz köy çocuklarının eşit eğitim fırsatlarından yararlanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Devletimiz bu konuda çaba sarf ediyor ama bizler de meslek lisesi öğrencileri olarak buna katkıda bulunmak istedik. Buradaki ortam çok hoştu, kaliteli vakit geçirdik. Salur, Yüreğil, Akçatepe gibi birleştirilmiş eğitim veren 8 okulu daha ziyaret edeceğiz. " diye konuştu. Öğrenciler, günlerinin çok iyi geçtiğini ve eğlendiklerini belirterek, teşekkür etti. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri