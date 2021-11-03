Merzifon Kaymakamı Güldoğan'dan esnaf ziyareti - Haberler
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Merzifon Kaymakamı Güldoğan'dan esnaf ziyareti

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon Kaymakamı Güldoğan'dan esnaf ziyareti

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Mahalle ve köylerde sık sık ziyaretler gerçekleştiren Güldoğan, ilçe otogarı ve bir taksi durağında esnafla bir araya geldi.

Ziyaret ettiği esnaflarla sohbet eden Güldoğan, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Güldoğan, her zaman halkla iç içe olduklarını dile getirerek, "Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır." dedi.

Güldoğan, ziyaretinde esnafa maske, mesafe ve hijyen hatırlatmasında da bulundu.

Merzifon Kaymakamı Güldoğan'dan esnaf ziyareti

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
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