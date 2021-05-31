Merve Özbey kimdir? Merve Özbey hayatı ve biyografisi! Merve Özbey kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Merve Özbey, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Merve Özbey hakkında merak edilenler. Merve Özbey hayatı ve biyografisi. Merve Özbey kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Merve Özbey merak konusu oldu. İşte Merve Özbey hakkında merak edilen Merve Özbey kimdir, Merve Özbey hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Temmuz 1988

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,63 m

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, aslen Erzurumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak ,Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı. Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

Temmuz 2015 yılında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi