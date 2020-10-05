Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok

Yakın zamanda eşinden boşanan İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Merve Çağıran, yuva yıkan kadın olduğu yönündeki iddialara sessizliğini bozdu.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz temmuz ayında 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile tek celsede boşandı. Oyuncu ayrılığın ardından rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı. Hacıoğlu'nun evliliğini yıktığı ileri sürülen Çağıran ise yuva yıkmadığını söyledi.

"BENİ HİÇBİR ŞEY RAHATSIZ ETMEZ"

Oyuncu Merve Çağıran, Karaköy'de bir mekandan arkadaşlarıyla birlikte çıkarken görüntülendi. Uçankuş TV muhabirinin objektifine takılan Çağıran, İsmail Hacıoğlu'yla ilgili sorulara, "Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" dedi.