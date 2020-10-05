Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok
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Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok

05.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:16

Yakın zamanda eşinden boşanan İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Merve Çağıran, yuva yıkan kadın olduğu yönündeki iddialara sessizliğini bozdu.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz temmuz ayında 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile tek celsede boşandı. Oyuncu ayrılığın ardından rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı. Hacıoğlu'nun evliliğini yıktığı ileri sürülen Çağıran ise yuva yıkmadığını söyledi.

"BENİ HİÇBİR ŞEY RAHATSIZ ETMEZ"

Oyuncu Merve Çağıran, Karaköy'de bir mekandan arkadaşlarıyla birlikte çıkarken görüntülendi. Uçankuş TV muhabirinin objektifine takılan Çağıran, İsmail Hacıoğlu'yla ilgili sorulara, "Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" dedi.

Merve Çağıran: Yuva yıktığım filan yok
Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok
Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok
Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok
Haber Yorumları (3)
MERVE: bugün bunda yarın başka birinin kucağında. Ben yapsam orpu derler.
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KUF: Üzülme yapmasan da deriz
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TARIK: Bir ünüverstede başhekim yardımcısı olarak görev yapan birisi diyorki boşanmayın ikinciyi alın hemen ''''Skandal haber''''adı altında başlık atıyorsunuz peki size soruyorum edepsiz ahlaksız medya bunların hayatı ne oluyor ?Bunların yaşadıkları meşrumu ?Tabi sizde edep ahlak din iman kavramları olmadığı için Allah''ın emir ve yasakları zorunuza gider nerenize giderse gitsin adam doğruyu söylemiş evli olupta dışarda zina yapacağına yada boşanacağına gücü yetiyorsa ikinciyle evlensin .
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