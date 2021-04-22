Mert Şener'den eğitime destek
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Mert Şener'den eğitime destek

Mert Şener'den eğitime destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Eğitim Federasyonu ve İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocukların eğitimine destek verdi.

Türkiye Eğitim Federasyonu ve İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocukların eğitimine destek verdi. Şener, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerine ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA)'na, 500'e yakın eğitim seti, giyecek, oyuncak verirken, personellere ise Ramazan kumanyaları dağıttı. Şener'e desteklerinden dolayı teşekkür edildi.


Mert Şener'den eğitime destek
Mert Şener'den eğitime destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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