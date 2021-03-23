Mert Güngördü kimdir? godlessturtletr Instagram hesabı!

Mert Güngördü kimdir? sorusu Youtube'da trendlere giren Youtube Masası programı sonrası merak edildi. Pek çok Facebook grubunun admini olan ve geniş bir kesime hitap eden Mert Güngördü, kişisel sosyal medya hesaplarında da yoğun takipçi kitlesine sahip. Pek çok Youtube kanalında da yer alan isim hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.