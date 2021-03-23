Mert Güngördü kimdir? godlessturtletr Instagram hesabı!
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Mert Güngördü kimdir? godlessturtletr Instagram hesabı!

23.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:00
Mert Güngördü kimdir? godlessturtletr Instagram hesabı!

Mert Güngördü kimdir? sorusu Youtube'da trendlere giren Youtube Masası programı sonrası merak edildi. Pek çok Facebook grubunun admini olan ve geniş bir kesime hitap eden Mert Güngördü, kişisel sosyal medya hesaplarında da yoğun takipçi kitlesine sahip. Pek çok Youtube kanalında da yer alan isim hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Sosyal medya fenomenleri arasına ismini yazdıran Mert Güngördü, Instagram'da godlessturtletr kullanıcı adıyla biliniyor. Türkiye'nin en çok takip edilen gruplarından olan BGY'nin adminlerinden olan Güngördü hakkında Mert Güngördü kimdir? sorusunun yanıtını derledik.

MERT GÜNGÖRDÜ KİMDİR?

Instagram fenomenlerinden olan Mert Güngördü, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2014-2015 yılında sosyal medyaya yüklediği videolar sayesinde belli bir takipçi sayısına ulaştı. Nüktedanlar adlı mizah grubuyla video çekerek şu anki kitlesini oluşturdu. Ayrıca Bugünlük Yeter adı altında farklı kategorileri olan Facebook gruplarının da adminliğini yapmakta.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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