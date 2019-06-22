MERSİN Silifke'de rafting heyecanı

Silifke'de rafting heyecanı

MERSİN'in Silifke ilçesinde 46'ncı Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında rafting tutkunları tur attı.

Göksu Nehri'nde gerçekleştirilen Selefkos Turizm tarafından organize edilen rafting turu Silifke Barajı civarında başladı. Rafting öncesi katılımcılara botlarda güvenle rafting heyecanı yaşanması için gerekli bilgileri de aktarıldı. Heyecan dolu anların yaşadı rafting etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Irmak boyunca kent merkezi içinden geçen raftingciler fotoğraf çekenlere poz vermeyi ihmal etmedi.

Turizm şirketi Sahibi Ozan Yel, rafting için Göksu Nehri'nin uygun bir yapıda olduğunu belirterek, 'Silifke için alternatif bir spor ve tatil imkanı sunuyoruz. Tatil sadece denizden ibaret değildir. Bu nedenle biz em doğa hem spor ve heyecan sunuyoruz. Raftingin için özellikle yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerimize hafta sonları isteğe göre hafta için hizmet veriyoruz. Normal güzergahımız olan Mut-Hocalı mevkiinden yoğun çamur akışı nedeniyle yapamadık. Bu nedenle baraj ağzından başlayarak Silifke kent içinden geçerek raftingimizi yapmış bulunuyoruz. Güzel görüntülere ve heyecana sahne oldu" dedi.

Kaynak: DHA