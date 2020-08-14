MERSİN Fuhuş yaptırdıkları kadınlar için ajanda tutmuşlar
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MERSİN Fuhuş yaptırdıkları kadınlar için ajanda tutmuşlar

Fuhuş yaptırdıkları kadınlar için ajanda tutmuşlarMERSİN'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı.

14.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:21

Fuhuş yaptırdıkları kadınlar için ajanda tutmuşlar

MERSİN'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, zorla fuhuş yaptırdıkları kadınlar için ajanda tuttuğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere operasyon düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesi üniversite caddesi üzerine ve farklı bölgelerde bulunan günü birlik konaklama yerlerinde suça iştirak eden şüpheli şahıslar 3 ay teknik ve fiziki takip edildi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 182 personelle 22 adrese eş zamanlı operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı.

KADINLARI TABANCA İLE KORKUTMUŞLAR

'Koli' adı verilen operasyonda şüphelilerin ev iş yerlerinde fuhuş suçunda kullanılan, 18 cep telefonu, 3 laptop, 1 harddisk, 2 kuru sıkı tabanca ve 50 adet fişek, 2 adet mağdurların günlük ne kadar para kazandığı tespiti için tutulan ajanda ve 5 bin 915 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin mağdur kadınları kurusıkı tabanca ile korkutarak fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MERSİN Fuhuş yaptırdıkları kadınlar için ajanda tutmuşlar

Kaynak: DHA

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