Mersin'de yaya güvenliiği için yol kenarlarına demir korkuluk
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Mersin'de yaya güvenliiği için yol kenarlarına demir korkuluk

Mersin'de yaya güvenliiği için yol kenarlarına demir korkuluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de yaya güvenliği için kentin ihtiyaç duyulan noktalarında yaya korkuluğu yerleştirme çalışması yapıldığı bildirildi.

Mersin'de yaya güvenliği için kentin ihtiyaç duyulan noktalarında yaya korkuluğu yerleştirme çalışması yapıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, düzenli olarak gerçekleştirdiği yol trafiği güvenliği çalışmaları kapsamında tespit ettiği noktalarda tehlikeli yaya hareketliliğini önlemek adına çalışmalar yapıyor. Ekipler bu kapsamda, Tulumba Katlı Kavşağı üstünde ve GMK Bulvarında bulunan Dumlupınar Lisesi önünde refüjlere yaya korkuluğu yerleştirdi. Ekipler ayrıca 17. Cadde Kocatepe İlköğretim Okulu önü ve İstemihan Talay Caddesi ile Üniversite Caddesi kesişiminde kot farkı olan kaldırım kenarlarına da korkuluk yerleştirme çalışması yaptı.

Öte yandan yaya güvenliği için yapılan korkuluklar geri dönüşümden imal ediliyor. Park ve Bahçeler Dairesi bünyesinde atıl halde bulunan malzemeler yaya korkuluğu yapımı için kullanılıyor. Böylece geri dönüştürülebilecek malzemeler değerlendirilerek tasarruf sağlanmış oluyor. - MERSİN

Mersin'de yaya güvenliiği için yol kenarlarına demir korkuluk
Mersin'de yaya güvenliiği için yol kenarlarına demir korkuluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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