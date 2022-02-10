Mersin'de Sertavul Geçidi, kar yağışı nedeniyle kapatıldı

MERSİN'in Mut ilçesindeki önemli geçiş güzergahından Sertavul Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli geçitlerden olan Mut'taki Sertavul Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karaman- Mut güzergahında D-715 yolunda bulunan 1650 rakımlı geçit dün de TIR geçişine kapatılmıştı. Karayolları ekiplerinin yolun yeniden açılması için çalışmaları sürüyor.