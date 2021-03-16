Mersin'de şehit aileleri yalnız bırakılmıyor
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Mersin'de şehit aileleri yalnız bırakılmıyor

16.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:14
Mersin'de şehit aileleri yalnız bırakılmıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor. Şehitlerin sene-i devriyelerinde, mevlit törenlerinde ailelerin yanında olan Büyükşehir ekipleri, mezarlık ziyaretleri yapıyor.

Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Cengiz Sevinç ile müdürlük yetkilileri, 2015 yılında terör örgütü mensuplarınca kaçırılarak esir tutulan, 13 Şubat 2021'de Kuzey Irak'ın Gara bölgesine yapılan Pençe-Kartal 2 harekatı sırasında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen çevik kuvvet polisi Sedat Yabalak'ın ailesini ve şehit mezarlığını ziyaret etti. Müdürlük yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen operasyonlarda aynı gün şehit edilen Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Erdemli'nin Alibeyköy Mahallesi'nde, Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın Silifke Yeğenli Mahallesi'nde sene-i devriye mevlit törenlerine katılım sağladı ve şehitler dualarla anıldı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde servis aracına atılan roket sonucu şehit düşen ambar memuru Özgür Kavastan'ın sene-i devriyesi için Mut Mezarlığı'nda yapılan törene katılan Büyükşehir yetkilileri, Muharip Gaziler Derneği Mut Şubesi'ni de ziyaret ederek, şehit aileleriyle görüştü.

Müdürlük yetkilileri, şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ile şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in ailelerinin talepleri üzerine, aileyi ziyaret ederek katran fidanlarını teslim etti. Mut Şehitliği'ni ziyaret eden müdürlük yetkilileri, hasar görmüş mezar taşlarının tespitini yaptı. Büyükşehir ekipleri gerekli yerlerin bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Yetkililer ayrıca, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Niğde Şubesi ve Niğde Şehitliği'ni ziyaret etti. - MERSİN

Mersin'de şehit aileleri yalnız bırakılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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