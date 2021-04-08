Mersin'de renkli '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' etkinliği
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Mersin'de renkli '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin'de renkli '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' etkinliği

Mersin'de yaşayan Romanlar, '8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kendilerine özgü renkli gösterilerle kutladı.

Mersin'de yaşayan Romanlar, '8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kendilerine özgü renkli gösterilerle kutladı.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından Dünya Romanlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Romanların gösterileri damga vurdu. Çalgılarıyla, oyunlarıyla eğlenen Romanlar, izleyicileri de coşturdu. Dernek binasında gerçekleştirilen etkinliğe yoğun bir katılım sağlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte söylenen şarkılar, edilen danslar ve gerçekleştirilen roman havaları izleyenleri coşturdu. Her yaştan Roman vatandaşın katıldığı etkinlikte katılımcılar, gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, "Bugün Romanlar adına çok önemli bir gün. Ülkemizde de kurulduğumuz günden bu güne bugünlerimizi kutluyoruz. Dün itibari ile de çok önemli bir olay oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Dünya Romanlar Günü' olarak resmi bir şekilde ilan edildi. Bu da bizim için hayırlı uğurlu olsun. Romanların bu göçü esnasında çok kötü olaylar yaşandı. İnsanlar sırf Roman oldukları için katledildiler. Ama bundan sonra Roman vatandaşlar bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Roman meselesi bir insani durum. Romanlar bu ülkenin yapı taşı ve çimentosu olmuştur. Romanlar olarak tek isteğimiz insanca yaşamak" dedi. - MERSİN

Mersin'de renkli '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' etkinliği
Mersin'de renkli '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' etkinliği
Mersin'de renkli '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' etkinliği
Mersin'de renkli '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' etkinliği
Mersin'de renkli '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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