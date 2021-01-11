Mersin'de okullarda bayrak töreni
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Mersin'de okullarda bayrak töreni

11.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:45
Mersin'de okullarda bayrak töreni

MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla Mersin'de tüm okullarda saat 10.00'da bayrak töreni düzenlendi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla Mersin'de tüm okullarda saat 10.00'da bayrak töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Mersin'de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 10.00'da ders zili çaldı. Öğretmen ve okul personelinin katıldığı törenle İstiklal Marşı okundu, çevredeki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonlarından bayrak törenine destek verdi.


Mersin'de okullarda bayrak töreni
Mersin'de okullarda bayrak töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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