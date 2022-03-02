Mersin'de Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması Toplantısı yapıldı - Haberler

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Mersin'de Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması Toplantısı yapıldı

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması Toplantısı yapıldı

Mersin'de, "6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması Teknik Yardım Projesi Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, "6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması Teknik Yardım Projesi Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA-2 dönemi kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen projenin toplantısı bir otelde yapıldı.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB Yatırımları Daire Başkanlığı Sözleşme Yöneticisi Kader Köse, Mersin Valisi Ali İhsan Su, proje direktörü Kader Köse ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda proje takım lideri Jaroslav Slobodnik ve Doğu Akdeniz Havza Sorumlu Su Volkan Kepoğlu sunum yaptı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Projede 6 havzadaki suyun adil, verimli ve planlı bir şekilde paylaştırılması hedeflendiği bildirildi.

Proje kapsamında, 6 havza için Nehir Havzası Yönetim Planlarının önemli bileşenleri olan karakterizasyon raporu, önemli su yönetimi konuları raporu, izleme raporu, çevresel hedefler raporu ve tedbirler programı ile sektörel su tahsis planları ve stratejik çevresel değerlendirme raporları da hazırlanacağı aktarıldı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Avrupa Birliği, Türkiye, Mersin, su, Güncel, Haberler

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