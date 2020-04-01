Mersin'de kayıp kızdan 6 gündür haber alınamıyor Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Gizem Arslan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Gizem Arslan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Gizem Arslan, 27 Mart'ta, yatalak olan babası Süleyman Arslan'a evlerinin avlusundaki tavuklara yem vereceğini söyleyerek dışarı çıktı.

İşten gelen ve kızının evde olmadığını fark eden anne Fatma Arslan, kızından haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Anne Arslan, yaptığı açıklamada, kızının hayatından endişe ettiğini ve kaçırılmış olabileceğini belirtti.

Gizem Arslan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA