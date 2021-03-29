Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
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Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER - Haberler | Güncel
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kara saplanan arazi aracında mahsur kalan Meksikalı aile, Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kara saplanan arazi aracında mahsur kalan Meksikalı aile, Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı.

Dün gece saatlerinde, 2'si çocuk 5 kişilik Meksikalı aile, arazi araçlarıyla Konya'ya gitmek için navigasyonun tarifi üzerine Erdemli-Ayrancı karayoluna girdi. Yaklaşık 75 kilometre ilerleyen ailenin aracı kara saplandı. Araçlarında mahsur kalan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Merkez tarafından bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Merkezi'ne ait arama-kurtarma ekibi sevk edildi. 3 saatlik çalışmanın ardından araç, çekici yardımıyla kardan kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen aile, daha sonra Mersin Sahil Yolu'nu kullanarak Konya'ya gitti.


Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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