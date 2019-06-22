Mersin'de 'Güneşin Melekleri' defilesi
MERSİN'de, modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2019 yaz koleksiyonunu 'Güneşin Melekleri' adı altında ünlü modellerle tanıttı.
MERSİN'de, modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2019 yaz koleksiyonunu 'Güneşin Melekleri' adı altında ünlü modellerle tanıttı.
Antik Liman kenti Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nde gerçekleştirilen defilede tanınmış mankenler, podyuma çıktı. Defileyi izleyenler modelleri cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.
- Mersin
Antik Liman kenti Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nde gerçekleştirilen defilede tanınmış mankenler, podyuma çıktı. Defileyi izleyenler modelleri cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.
- Mersin
Kaynak: DHA
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