Mersin'de 'Güneşin Melekleri' defilesi

Mersin'de 'Güneşin Melekleri' defilesi

MERSİN'de, modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2019 yaz koleksiyonunu 'Güneşin Melekleri' adı altında ünlü modellerle tanıttı.

Mersin'de 'Güneşin Melekleri' defilesi
MERSİN'de, modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2019 yaz koleksiyonunu 'Güneşin Melekleri' adı altında ünlü modellerle tanıttı.
Antik Liman kenti Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nde gerçekleştirilen defilede tanınmış mankenler, podyuma çıktı. Defileyi izleyenler modelleri cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. 


- Mersin
Kaynak: DHA
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