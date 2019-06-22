Mersin'de 'Güneş Defilesi'

Ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2019 yaz kolleksiyonu 'Güneşin Melekleri'adı altında ilk kez Mersin'de vatandaşlarla buluştu.

Antik Liman kenti Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nde gerçekleştirilen defilede ünlü mankenler podyuma çıktı. Defileyi izleyenler mankenleri cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kaynak: DHA