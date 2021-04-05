MERSİN'DE ÇOBAN KÖPEKLERİ, AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MERSİN'DE ÇOBAN KÖPEKLERİ, AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de kendisine ait 2 çoban köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürülen besici Mehmet Cengiz (30), sorumluların bulunup ceza almasını istedi.

MERSİN'de kendisine ait 2 çoban köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürülen besici Mehmet Cengiz (30), sorumluların bulunup ceza almasını istedi.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde küçükbaş yetiştirerek besicilik yapan Mehmet Cengiz'e ait 3 çoban köpeği, mart ayı içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cengiz'in şikayeti üzerine saldırganlar aranırken, önceki gece hayvanlarını koruması için bıraktığı 2 çoban köpeği daha av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

'BENİM CANIM GİTTİ'

Tüfek sesini duyup, dışarı çıktığında yerde yatan köpeklerini can çekişirken gördüğünü anlatan Cengiz, bu anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Cengiz, Bugüne kadar 5 köpeğim tüfekle vurularak öldürüldü. Benim canım gitti. Her gün bağlıyordum, bugün serbest bırakmıştık. Köpeklerimin hali bu. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını, gerekli cezayı almasını istiyorum dedi. Cengiz'in durumu jandarmaya bildirmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN'DE ÇOBAN KÖPEKLERİ, AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU
MERSİN'DE ÇOBAN KÖPEKLERİ, AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU
MERSİN'DE ÇOBAN KÖPEKLERİ, AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU
MERSİN'DE ÇOBAN KÖPEKLERİ, AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cenk Tosun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MERSİN'DE ÇOBAN KÖPEKLERİ, AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:28:57. #1.15#
title