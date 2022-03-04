Mersin'de bahçelerden hırsızlık iddiasına 4 tutuklama - Haberler

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Mersin'de bahçelerden hırsızlık iddiasına 4 tutuklama

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de bahçelerden hırsızlık iddiasına 4 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bahçelerden su motorları ve tel örgü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bahçelerden su motorları ve tel örgü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 mahallede tarım alanlarında yaşanan hırsızlıklarla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Su motorları ile tel örgü çalınan bahçelerin etrafındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, 4 şüphelinin kimliğini ve kullandıkları aracın plakasını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, çaldıkları malzemeleri hurda olarak sattıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Jandarma, Mersin, Tarsus, su, Güncel, Haberler

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