19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, havalandırma boşluğunda yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, kaldığı evin havalandırma boşluğunda yakayı ele verdi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında şantaj, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şüphelinin yerini tespit etti.
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA BULUNDU
Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şahsı saklandığı evin havalandırma boşluğunda kıskıvrak yakalayarak, gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa