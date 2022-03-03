Mersin'de ağıla giren sokak köpekleri 6 kuzu ile 9 tavuğu telef etti - Haberler

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Mersin'de ağıla giren sokak köpekleri 6 kuzu ile 9 tavuğu telef etti

AA, Ahmet Güler - Güncel
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Mersin'de ağıla giren sokak köpekleri 6 kuzu ile 9 tavuğu telef etti

Mersin'in Mut ilçesinde, ağıla giren sokak köpekleri 6 kuzu ile 9 tavuğu telef etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, ağıla giren sokak köpekleri 6 kuzu ile 9 tavuğu telef etti.

Meydan Mahallesi'nin Sarıtaş mevkisinde hayvancılık yapan Mustafa Diniç, sabah saatlerinde gelen sesler üzerine baktığı ağılına çok sayıda sokak köpeğinin girdiğini fark etti.

Köpekleri uzaklaştıran Diniç, 6 kuzu ile 9 tavuğunun telef olduğunu gördü.

Diniç'in şikayeti üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.

Diniç, gazetecilere hayvanlarının telef olmasından dolayı üzüntü yaşadığını söyleyerek, "Mağdur olduk, zor durumdayız. Belediyeden de köpekler konusunda yardım istiyoruz." dedi.

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AA / Ahmet Güler - Güncel

Hisarcık, Mersin, Güncel, Haberler

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