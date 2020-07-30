Mersin'de 55 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu
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Mersin'de 55 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

Mersin'de 55 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulunduMERSİN'de 55 gün önce kızına kiraz götürmek için Çamlıyayla'daki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Süleyman Bozkurt'un (72) cesedi Tarsus Şelalesi'nde bulundu.

30.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:37

Mersin'de 55 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

MERSİN'de 55 gün önce kızına kiraz götürmek için Çamlıyayla'daki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Süleyman Bozkurt'un (72) cesedi Tarsus Şelalesi'nde bulundu.

Çamlıyayla ilçesinde oturan Süleyman Bozkurt, 55 gün önce Tarsus'ta oturan kızına iki kasa kiraz götürdü. Bozkurt'tan o günden sonra bir daha haber alınamadı. İlk eşinden 3, ikinci eşinden ise bir olmak üzere 4 çocuğu olan Süleyman Bozkurt'un Tarsus'a gittiği gün üzerinde yüklü miktarda para olduğunu öne süren yakınları, öldürülmüş olmasından korktuklarını dile getirdi. ŞELALEDE GEZEN VATANDAŞLAR GÖRDÜ

Bugün Tarsus Şelalesi'ni gezen vatandaşlar suda ceset olduğunu ihbar ederek yetkililere haber verdi. Cesetin üzerindeki kıyafetlerde yapılan aramada, Süleyman Bozkurt'a ait kimlik ve banka kartları bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Öte yandan, Bozkurt'un Mart 2020'de bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildiği ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne tedavi edildiği iddia edildi.

Mersin'de 55 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

Kaynak: DHA

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