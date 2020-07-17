MERSİN Çocuklar, zehirlenen köpeklerin arkasından gözyaşı döktü
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MERSİN Çocuklar, zehirlenen köpeklerin arkasından gözyaşı döktü

Çocuklar, zehirlenen köpeklerin arkasından gözyaşı döktüMERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde hayvan severlerin bakımını üstlendiği 8 köpek zehirlenme nedeniyle öldü.

17.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:55

Çocuklar, zehirlenen köpeklerin arkasından gözyaşı döktü

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde hayvan severlerin bakımını üstlendiği 8 köpek zehirlenme nedeniyle öldü. Bölgede yaşayan çocuklar besledikleri köpeklerin öldürülmesinin ardından gözyaşlarına boğulurken, hayvan severler yaşananlara tepki gösterdi, olayın sorumlularının bulunarak adalete teslim edilmesini istedi.

Mezitli'deki zehirlenme olayı Soli Pompeipolis antik kentin güney kısmındaki parkta yaşandı. Çevreden geçen vatandaşlar, yerde zehirlenerek öldürülmüş 8 köpek ve ağzından köpükler gelerek can çekişen başka köpekler olduğunu görünce durumu polis ve belediyeye bildirdi. Bunun üzerine polis ve zabıta ekipleri bölgeye giderek inceleme yaparken, olaydan haberdar olan hayvan severler de zehirlenmenin yaşandığı parka akın etti. Yerde can çekişen köpekler ise hayvan severler tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Ölen köpekler, belediye ekipleri tarafından ilçedeki hayvan mezarlığına gömüldü.

Köpeklerin önlerine atılan tavukları yedikten sonra zehirlendiği ileri sürülürken parkta bir poşet içinde bulunan tavuk eti, ekiplerce incelenmek üzere alındı. Köpekleri veteriner hekime götüren hayvan sever Sevil Özdal Kumaş, sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Kumaş, "Düzenli olarak beslediğimiz sokak hayvanlarımız var. Veteriner hekime götürdüğümüz can çekişen köpeklerde zehirlenme başlangıcı olduğu söylendi. Serumla tedavi başladı. Bir tanesini de barınak ekibi aldı. Zehirlenen ancak yakalayamadığımız başka köpekler de var. Şikayetçi olacağız. Gereken yapılır inşallah" dedi.

Konuyla ilgili Mezitli belediyesinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Sokakta yaşayan canlarımızı gözümüzden sakınırken, maalesef acı bir olay ile sarsıldık. Soli Pompeiopolis güneyinde bulunan parkta çok sayıda sokak köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenmiştir. Olayı haber alır almaz, zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Daire Başkanlığı'nı, Müze Müdürlüğü'nü ve Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak olaya müdahale edilmiştir. Bazı hayvanlar veteriner hekimde tedavi altına alındı ama maalesef bazı sokak hayvanlarımızı kurtaramadık. Bu üzücü olayla ilgili bilgisi olan vatandaşlarımızın sorumlu şahıslar hakkında Emniyet Müdürlüğü ve savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını rica ediyoruz."

MERSİN Çocuklar, zehirlenen köpeklerin arkasından gözyaşı döktü

Kaynak: DHA

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