Son Dakika | MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
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Son Dakika | MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını, sabah tekrar alevlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını, sabah tekrar alevlendi. Ekiplerin gün boyu süren çalışması sonucu bu bölgedeki yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yanan bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Aydıncık ilçesinin Karaseki, Çırçır, Duruhan,Yenikaş, Soğuksu mahallerindeki yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan çalışmalara ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali yangına müdahale ekipleri de destek veriyor.

Son Dakika | MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
Son Dakika | MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
Son Dakika | MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
Son Dakika | MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
Son Dakika | MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
Son Dakika | MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
Son Dakika | MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
Son Dakika | MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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