Son dakika haberi | SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
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Son dakika haberi | SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Mersin'in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi'nde bulunan Boğsak Koyu'ndaki ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi'nde bulunan Boğsak Koyu'ndaki ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılınca sahil yakınlarındaki çadır kamplar ve evler tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi | SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Son dakika haberi | SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Son dakika haberi | SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Son dakika haberi | SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Son dakika haberi | SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Son dakika haberi | SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Son dakika haberi | SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Son dakika haberi | SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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