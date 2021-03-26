Mero kimdir? Mero gerçek adı nedir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Rap'in jürisi üyesi Mero hayatı!

Türk kökenli Alman rapçi Mero gerçek adıyla Enes Meral kimdir? O Ses Türkiye Rap'in jürisi üye olan Mero kimdir? Mero gerçek adı nedir, kaç yaşında? Baller los albümü ile müzik listelerinde uzun sürede zirvede kalan Mero nereli? Mero hayatı ve biyografisi nedir?

Türk kökenli Alman rapçi Mero gerçek adıyla Enes Meral kimdir? O Ses Türkiye Rap'in jürisi üye olan Mero kimdir? Olabilir şarkısı ile müzik listelerini alt üst eden ve Adana'da çektiği klibi ile büyük ilgi gören Mero gerçek adı nedir, kaç yaşında? Baller los albümü ile müzik listelerinde uzun sürede zirvede kalan Mero nereli? Mero hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MERO KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Temmuz 2000

Kaç yaşında: 20 yaşında

Nereli: Rüsselsheim, Almanya

Boy: 1,9 m

Tam adı: Enes Meral

Mero ya da gerçek ismiyle Enes Meral, (d. 27 Temmuz 2000, Rüsselsheim, Kreis Groß-Gerau, Hessen) Türk kökenli Alman rapçidir."Baller los" 2018"Hobby Hobby" 2019 P"Wolke 10"Jakub ve Tatjana"Olabilir"Leeroy"Ferrari"Eno feat. Mero

Mero ismiyle tanınan genç şarkıcının gerçek adı Enes Meral Türk'dür. 2000 yılında Almanya'nın Rüsselsheim am Main kentinde dünyaya gelmiştir.

2017 yılında yayımladığı Instagram videoları ile tanındı. Bu videoların ardından Xatar ve Groove Attack müzik firmalarıyla yaptığı anlaşma neticesinde 23 Kasım 2018 tarihinde Baller los isimli singlesını yayımladı.

Almanya ve Avustralya müzik listelerinin en üst sıralarında yer aldı ve ilk albümünü yayımladı. Ya Hero Ya Mero isimli bu albümü ile çıkışını daha da sürdürdü. Albüm 15 Mart 2019'da yayımlandı.