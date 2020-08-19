Merkezefendi Devlet Hastanesinin acı günü Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden Merkezefendi Devlet Hastanesi hemşirelerinden Saadet Yılmaz için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden Merkezefendi Devlet Hastanesi hemşirelerinden Saadet Yılmaz için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Merkezefendi Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta olan Saadet Yılmaz kansere yenik düşerek vefat etti. 49 yaşında vefat eden Hemşire Saadet Yılmaz için hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törene hastane yönetimi, Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık-Sen Yunusemre İlçe Başkanı İsmail Karip, merhumun yakınları ve hastane çalışanları katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından hastane çalışanlarından helallik alındı. Evli ve iki çocuk annesi Saadet Yılmaz, öğle namazına müteakip Kırtık Mezarlığı'nın girişindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kırtık Mezarlığında toprağa verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA