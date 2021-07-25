Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak'ın Acı Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak'ın Acı Günü

Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak'ın Acı Günü
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Son Başbakanımız, Ak Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Valimiz Mehmet Makas, Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak'ın vefat eden babası Halilullah Toprak'ın cenaze namazına katıldılar.

Son Başbakanımız, Ak Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Valimiz Mehmet Makas, Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak'ın vefat eden babası Halilullah Toprak'ın cenaze namazına katıldılar.

Cami Kebir Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına; Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle ve vatandaşlar da katıldı.

Cenaze namazının ardından Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Valimiz Mehmet Makas, Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak'a sabır ve başsağlığı dileğinde bulunarak taziyelerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak'ın Acı Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 20:18:36. #1.14#

title