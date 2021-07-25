Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak'ın Acı Günü
Son Başbakanımız, Ak Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Valimiz Mehmet Makas, Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak'ın vefat eden babası Halilullah Toprak'ın cenaze namazına katıldılar.
Son Başbakanımız, Ak Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Valimiz Mehmet Makas, Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak'ın vefat eden babası Halilullah Toprak'ın cenaze namazına katıldılar.
Cami Kebir Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına; Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle ve vatandaşlar da katıldı.
Cenaze namazının ardından Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Valimiz Mehmet Makas, Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak'a sabır ve başsağlığı dileğinde bulunarak taziyelerini ilettiler.
Kaynak: Habermetre