Merkez Bankası'nda üst düzey yöneticiler görevden alındı

Merkez Bankası'nda üst düzey yöneticiler görevden alındı

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz’da görevden alınmasının ardından bankanın “beyin takımı” olarak adlandırılan üst düzey yöneticileri de görevden alındı.

09.08.2019 12:29
Merkez Bankası'nda üst düzey yöneticiler görevden alındı

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Temmuz'da görevden alınmasının ardından bankanın "beyin takımı" olarak adlandırılan üst düzey yöneticileri de görevden alındı.

Genel müdürlerin büyük kısmı Murat Çetinkaya döneminde bu görevlere atanmıştı. Görevden alınanlar arasında Baş Ekonomist Hakan Kara da yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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