Merkez Bankası'nda üst düzey yöneticiler görevden alındı
Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz’da görevden alınmasının ardından bankanın “beyin takımı” olarak adlandırılan üst düzey yöneticileri de görevden alındı.
Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Temmuz'da görevden alınmasının ardından bankanın "beyin takımı" olarak adlandırılan üst düzey yöneticileri de görevden alındı.
Genel müdürlerin büyük kısmı Murat Çetinkaya döneminde bu görevlere atanmıştı. Görevden alınanlar arasında Baş Ekonomist Hakan Kara da yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle