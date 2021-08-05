Merkez bankası döviz kurları! Serbest piyasa döviz kuru! Güncel döviz kuru! Merkez bankası döviz kuru! Güncel altın, dolar kurları! Euro ne kadar?
Merkez bankası dolar kuru! 500 euro kaç TL? Dolar TL! Dolar kuru! Dolar ne kadar? 600 euro kaç TL? EURO neden düşüyor? EURO TL kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,3475 bazında ilerleyen dolar bugün 8,3475 . Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? Altın ne kadar? Altın döviz kuru!
5 Ağustos Perşembedöviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar ne kadar? Bugün dolar ne kadar? 5 Ağustos Perşembe dolar, euro ne kadar? Altın ne kadar? Güncel döviz kuru!
GÜNCEL DÖVİZ KURU
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!
Çeyrek Altın:
Alış: 791,6
Satış: 811,4
Yarım Altın:
Alış: 1.582,6
Satış: 1.622,1
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,4475 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,4475 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
5 Ağustos Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,4500 TL
Dolar alış fiyatı : 8,4450 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,0000 lira seviyesinde kapattı.
5 Ağustos Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,0050 TL
Euro alış fiyatı : 9,9950 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,8248 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,7658
şeklinde belirlendi.