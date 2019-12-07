: Merkel, Nazi toplama kampını ziyaret sırasında yalpalayıp düşme tehlikesi atlattı

07.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:49

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 binden fazla kişi için saygı duruşunda bulundu.

Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ilk kez ziyaret eden Alman Şansölye, burada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Naziler tarafından katledilen insanlar anısına çiçek bıraktı.

BİR ANDA YALPALAMAYA BAŞLADI

Katledilen insanlar anısına çiçek bırakan 65 yaşındaki Şansölye Merkel bir anda dengesini kaybetti ve yalpalamaya başladı. Düşme tehlikesi geçiren Merkel'e yardım elini uzatan ilk kişi Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki oldu.

TİTREME NÖBETİ GEÇİRMİŞTİ

Merkel'in düşme tehlikesi yaşadığı o anlar akıllara 65 yaşındaki Şansölye'nin 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada, 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde ve Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi karşılaması sırasında titreme nöbeti geçirdiği anları getirdi. Alman Şansölye, sağlık durumuna ilişkin ''Endişe etmeye gerek yok, ben iyiyim.'' ifadesini kullanmıştı.

MARŞLAR OKUNDUĞU SIRADA SANDALYEDE OTURMUŞTU

Merkel daha sonra Başbakanlık'ta kabul ettiği Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Moldavya Başbakanı Maya Sandu'nun ziyaretleri sırasında titreme nöbeti geçirmemesi için ulusal marşlar okunduğunda sandalyede oturmuştu.

İşte o anlardan kareler;

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