Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya alırken bugün alışverişe gittiği marketteki Almanlar da tedirginlik yaşıyor.

Angela Merkel, bugün Almanya'da bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. Akşam saatlerinde ise Merkel, kendini karantinaya aldığını açıkladı. Bu kararın ardından Merkel'in alışveriş yaptığı markettekiler panik oldu.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 15 bine yakın insan hayatını kaybederken 330 binden fazla kişi hastalığa yakalandı. Virüs, dünyadaki liderleri de tehdit ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de kendini koronavirüse karşı karantinaya aldı.

ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MARKETTEKİLER PANİKTE

Merkel'in doktorunda koronavirüs görülmesinin ardından kendini karantinaya almasıyla bir grup Alman vatandaşı panik oldu. Çünkü Almanya Başbakanı, bugün bir markette alışveriş yaparken görüntülenmişti.