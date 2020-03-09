Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim
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Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye-AB arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi için çaba göstereceğini söyledi.

09.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:48
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim

Berlin'de düzenlenen Almanya-Yunanistan Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Merkel, Türkiye'nin sığınmacıların sınırı geçişine engel olmamasını eleştirdi ancak Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi.

'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİM'

Merkel, AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göç mutabakatınadikkati çekerek, "AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim." dedi.

Alman Şansölye, göç sorununda temele inmek gerektiğine vurgu yaparak, "Göçün temel nedenlerini ortadan kaldırmalıyız. AB-Türkiye anlaşmasının ana felsefesi buydu. 2015'ten beri bunu savunuyorum ve gelecekte de yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

3'LÜ GÖRÜŞME YAPILACAK

Merkel, bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB-Türkiye mülteci anlaşmasını ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzereAB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceğini aktardı.

2015'te yaşanan göç krizine işaret eden Merkel, "2020, 2015 değil." diyerek, bu sorunun daha önce denenmiş yöntemlerle çözülemeyeceğini dile getirdi.

Merkel ayrıca, Suriye'deki savaş, Libya'daki kriz, Lübnan'daki gerilim ve deniz sınırlarındaki sorunlara AB'deki hiçbir ülkenin Yunanistan kadar yakın olmadığının altını çizerek, "Yunanistan tam dayanışma ve desteği hak ediyor." ifadesini kullandı.

Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim

Haberin Videosu:

Angela Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim

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