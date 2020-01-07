Mercedes, yüzde 100 otonom konsept otomobilini tanıttı
Mercedes-Benz, Avatar filminden esinlenen yeni konsept otomobilini ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020 kapsamında tanıttı. "Canlı otomobil" olarak düşünülen bu aracın tasarımında yer alan ünlü yönetmen James Cameron da tanıtıma katıldı
Mercedes-Benz, Avatar filminden esinlenen yeni konsept otomobilini ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020 töreninde tanıttı. "Canlı otomobil" olarak düşünülen aracın tasarımına yönetmen James Cameron da katkıda bulundu.
Nevada eyaletinde gerçekleşen fuar ziyaretçiler için teknolojideki baş döndürücü yeniliklerin ilk adresi oldu. Euronews.com'da Görüntüle