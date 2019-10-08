Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu
Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu tanıtım defilesinden görüntüler İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 koleksiyonları Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sergilendi.
08.10.2019 18:17
Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu tanıtım defilesinden görüntüler İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 koleksiyonları Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sergilendi. Organizasyon kapsamında Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu tanıtıldı.
Kaynak: AA