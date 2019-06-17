Meral Akşener, ortak yayınla ilgili konuştu: Binali Yıldırım yayın bitse de gitsek modundaydı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile rakibi AK Parti'nin Adayı Binali Yıldırım'ın gerçekleştirdiği ortak yayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "17 yıldır ortadan kalkan bir gelenek söz konusu. Kibirli bir gelenek ortadan kalktı" dedi. Akşener, İmamoğlu'nu motive gördüğünü söylerken, Yıldırım'ın "Yayın bitse de gitsek" modunda olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.