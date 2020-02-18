: Meral Akşener: İstifaya saygı duyarım ancak iftira kötü bir şeydir

18.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:05

İYİ Parti'de, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un istifalarının ardından 5 ismin daha istifa edeceği dedikodusu yayılmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı ve bu iddialara yanıt verdi. Akşener, "Üzüntüm şudur, insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler, bunu saygı ile karşılarım. Ama açıklamalarında ve beyanlarında koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve insafsız gerekçeler ortaya atarlarsa, bu insanların canını yakar" şeklinde konuştu.

"İFTİRA KÖTÜ BİR ŞEYDİR"

Akşener İYİ Parti'den 5 ismin daha istifa edeceği iddialarına ilişkin, "Benim böyle bir bilgim yok. O, bilgiyi veren gazete, o bilgiyi veren televizyon kanalları bazı şeyleri biliyorlar demek ki. Bize de söylerlerse, biz de biliriz. Bizde prensip olarak, ister milletvekili olsun, ister sade bir üyemiz olsun, istifa canımı yakar, çok üzülürüm. Ancak bugüne kadar, istifa etmiş hiçbir arkadaşımızın aleyhinde tek bir cümlem, tek bir kelimem olmadı. Çünkü istifa, tek taraflı bir irade beyanıdır. Üzüntüm şudur, insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler, bunu saygı ile karşılarım. Ben hep öyle karşıladım. Ama açıklamalarında ve beyanlarında koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve insafsız gerekçeler ortaya atarlarsa, bu insanların canını yakar. İftira kötü bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"İSTİFA GEREKÇELERİNİ NORMAL KARŞILAMIYORUZ"

Akşener, "Ben içeride söyledim, 1997'yi yaşamış bir insanım. Doğru Yol Partisi'nde de bir parmak düğmeye basmıştı. Böyle şeyler yaşanmıştı. Acaba o gün düğmeye basan parmakların ne düşündüğünü merak ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi bazı televizyon kanalları, gazeteler bu istifalarla ilgili bilgi sahibi. Bilgi sahibi olmanın da bir manası vardır. Dolayısıyla, istifaların gerekçelerinin normal karşılanması bizim için mümkün değildir. Umarım, 97'de düğmeye basan parmaklar, bugün Türkiye'nin durumunu görüp hayıflanıyordur" dedi.

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN İSTİFALARA TEPKİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, istifa eden milletvekillerine ilişkin twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Çokal ve Ok, istifa ederek 2023'de iktidara gelecek partimizin iktidar milletvekili olma şansını da kaçırmıştır" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde: "Tuba Vural Çokal ve İsmail Ok, şahsi kaprisleri sonucu istifa etmiştir. Bunun üzerini örtebilmek için mesnetsiz ve çirkin ifadelere başvurdular. Bu istifalar, partimiz ve seçmenimiz açısından değer taşımamaktadır."

"GİDEN 2 KİŞİNİN BİR DEĞERİ YOKTUR"

Çelik, "Partimize son dönemde 100.000 kişi üye olmuştur ve giden 2 kişinin bir değeri yoktur. İlçe kongrelerimizin yoğun katılım ve birden çok adayla yapılması, partimize teveccühün bir başka göstergesidir. İYİ Parti, halkın teveccühüyle AK Parti'nin tek alternatifi haline gelmiştir. Çokal ve Ok, istifa ederek 2023'de iktidara gelecek partimizin iktidar milletvekili olma şansını da kaçırmıştır. Liderimiz Sayın Meral Akşener yönetimindeki partimizin hedefe ulaşacağından eminiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'de Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan sonra Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da, yaptığı yazılı açıklamada partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ok'un istifa kararını duyurduğu açıklamalarında, İYİ Parti yönetimini, CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alması dikkat çekmişti.

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